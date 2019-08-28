28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:22:22 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23:42
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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