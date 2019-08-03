03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:11:12 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12:01
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 83.6 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 5.0 şiddetinde olduğu belirtildi.
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