Akdeniz'de deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 83.6 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 5.0 şiddetinde olduğu belirtildi.