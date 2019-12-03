Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 12.45'te deprem oldu.
Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 4,3.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin ilçede hafif hissedildiğini söyledi.
Depremin ardından ilgili birim yöneticileriyle görüştüğünü belirten Çoban, "İlk belirlemelere göre, deprem dolayısıyla ilçemizde herhangi olumsuzluk yaşanmadı." dedi.
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