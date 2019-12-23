23 Aralık 2019 Pazartesi 10:55:48 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:57:25
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 100.62 kilometre açığında saat 09.48'de kaydedilen deprem, 7.15 kilometre derinlikte meydana geldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT