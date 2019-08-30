Akciğerinden böcek çıktı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne başvuran 37 yaşındaki Mehmet Topuz’un tomografisinde, sağ akciğerinde 2 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi.

KANSERLİ HÜCRE SANDILAR

Büyüdüğü gözlemlenen doku, kanserli hücre olabileceği şüphesiyle, operasyonla alındı. Patolojiye gönderilen tümörün mikroskobik incelemesinde, orta kısmında bir böcek olduğu belirlendi. Dr. Murat Kılıç böceğin, soluk borusundan akciğere kaçtığını belirterek, durumun özellikle akciğer tümörleri açısından tıp literatüründe karşılaşılabilecek çok ender bir durum olduğunu belirterek vakayla ilgili uluslararası makale yayınlayacaklarını söyledi.