Akçakoca'da oteller yüzde 70 doluluğa ulaştı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen, geçen ay su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki otel ve pansiyonlarda, bayram tatili öncesinde yüzde 70 doluluğa ulaşıldı.

İlçede 17-18 Temmuz'da yaşanan sel ve toprak kayması sonrası, yapılan temizlik çalışmasının ardından otel ve pansiyonlar rezervasyon almaya başladı.

İlçedeki otel ve pansiyonlar, bayram öncesi rezervasyonlarında yüzde 70 doluluğa ulaştı

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sel felaketinin turizmi kısa bir süre etkilediğini söyledi.

Otellerde bugünlerde yoğunluk olduğuna dikkati çeken Yemenici, şöyle devam etti:

"Akçakoca kısa bir süre önce sel felaketi yaşadı ancak kısa sürede Valilik, Kaymakamlık, Belediye, tüm kurum ve kuruşlarla yaraları sardık. Yetkililer gereğini yapıyor. Bizim de beklediğimiz şeyler var ama misafirlerimizin buraya gelmesinde herhangi bir sorun yok. Plajlarımız gayet hazır. Havalar da güzel gidiyor. Bayramda da böyle olacak gibi. Şu anda otellerimiz bayramda yüzde 70 doluluğa ulaşmıştır. Bayramda tam dolacağına inanıyorum. İnşallah bayramdan sonra da havalar güzel giderse sezonu daha geç kapatacağımıza inanıyorum."

İlçenin, büyük şehirlere çok yakın olduğunu anımsatan Yemenici, destek olmak açısından Akçakoca'yı bilen herkesin sosyal medyadan paylaşım yapmasını istediklerini belirtti.

Yemenici, Akçakoca'da toplam uzunluğu 30 kilometreyi geçen çok güzel plajların ve tesislerin bulunduğunu vurguladı.

(AA)