09 Ekim 2019 Çarşamba 18:57:12 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:00:40
Akçakale'de okullar tatil edildi
Akçakale'de okulların tatil edildiği, belediye anonsuyla duyuruldu.
Akçakale Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nın açıklanmasının hemen ardından bölgede anons yaptı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yapılan anonsa göre, Akçakale'de okulların tatil edildiği belirtildi.
'TOPLU YERLERDEN UZAK DURUN' ANONSU
Ayrıca vatandaşların, toplu yerlerden uzak durması da istendi.
AA
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