17 Şubat 2020 Pazartesi 18:18:34 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:19:28
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başladı.
AA
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