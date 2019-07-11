Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var?
Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV yayın akışında yer alan Ajan Salt filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. 2010 yapımı olan Ajan Salt filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve gerilim dolu film bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. 110 milyon dolar bütçeli Ajan Salt filmi, 298 milyon 11 bin dolar gişe hasılatı yapmıştı. Ajan Salt filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediliyor. 6 Ağustos 2010'da vizyona girmiş olan Ajan Salt filmi bu akşam Show TV'nin yayın akışında yer alıyor. Ajan Salt saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak. Aksiyon ve heyecan dolu dakikalar yaşatacak olan Ajan Salt filminin başrolünde Angelina Jolie var. Angelina Jolie'nin Rus casusu olmakla suçlanan bir CIA ajanını canlandırdığı orijinal ismi Salt olan filminin bütçesi 110 milyon dolar. Ajan Salt filmi, 298 milyon 11 bin dolar gişe hasılatı yaptı. Ajan Salt filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
AJAN SALT KONUSU NEDİR?
Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.
AJAN SALT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce'un yer aldığı Alan Salt filminin başrollerini Oscar ödüllü Angelina Jolie, Liev Schreiber ve Chiwetel Ejiofor paylaşıyor.
AJAN SALT OYUNCULARI
Angelina Jolie – Evelyn Salt
Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı
Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru
Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu
Zoe Lister – Jones
Daniel Olbrychski
Gaius Charles
Victor Slezak
Corey Stoll
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