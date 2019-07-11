Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediliyor. 6 Ağustos 2010'da vizyona girmiş olan Ajan Salt filmi bu akşam Show TV'nin yayın akışında yer alıyor. Ajan Salt saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak. Aksiyon ve heyecan dolu dakikalar yaşatacak olan Ajan Salt filminin başrolünde Angelina Jolie var. Angelina Jolie'nin Rus casusu olmakla suçlanan bir CIA ajanını canlandırdığı orijinal ismi Salt olan filminin bütçesi 110 milyon dolar. Ajan Salt filmi, 298 milyon 11 bin dolar gişe hasılatı yaptı. Ajan Salt filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

AJAN SALT KONUSU NEDİR?

Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce'un yer aldığı Alan Salt filminin başrollerini Oscar ödüllü Angelina Jolie, Liev Schreiber ve Chiwetel Ejiofor paylaşıyor.

AJAN SALT OYUNCULARI

Angelina Jolie – Evelyn Salt

Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı

Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru



Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu

Zoe Lister – Jones

Daniel Olbrychski

Gaius Charles

Victor Slezak

Corey Stoll