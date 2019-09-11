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11 Eylül 2019 Çarşamba 14:42:37 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:48:04

Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin medikal ayakkabısını çaldılar

Bursa'dan İzmir’e gelen kalacak yer bulamadıkları için parkta yaşamaya başlayan Feridun İvdil (52) ve Gülçin İvdil (35) çiftinin 9 aylık bebekleri Kerem’in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalındı. Zor günler geçiren Gülçin İvdil, ayakkabıyı çalan kişiye seslenip, "Ne olur ayakkabıyı geri getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız" dedi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için taşınmaya karar veren Feridun İvdil ve Gülçin İvdil çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile İzmir’e geldi.

Çift, İzmir’de iş ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yaşamaya başladı.

Oğulları Alaeddin (13) ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil’in çantasıyla birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı.

Parkta zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan, tuvalet ihtiyaçlarını yakındaki bir kıraathanede gideren İvdil çifti, hem kendilerinin hem de Kerem’in duş bile alamadığını söyleyerek, çocuklarının tedavisi ve bir eve yerleştirilmeleri için yardım istedi.

'HAYAT BİZİM İÇİN ZATEN ZOR'

Büyük çocukları Aleaddin’in velayeti babaannesinde olduğu için kendilerinden alındığını belirten çift, diğer oğulları Kerem’in de ellerinden alınmasından korktuklarını dile getirdi.

Oğlu Kerem’in ayakkabısının da içinde bulunduğu çantasını çalan hırsıza seslenen Gülçin İvdil, "Hangi vicdan bir çocuğun ayakkabısını, sokakta kalmış bir ailenin çantasını çalmaya razı gelir. Oğlumun ayağı ters dönüyor. Ne olur ayakkabıyı getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız" dedi.

'KEREM'İ SOĞUKTAN KORUYAMIYORUM'

Daha önce Bursa’da dikiş makinesi operatörü olarak çalışan Gülçin İvdil, "Hamileliğimin ilerleyen aylarında işten çıkmak zorunda kaldım. Şu anda da Kerem’e bakmak zorundayım. Sokakta günlerimiz çok zor geçiyor. Buradakiler bize yardım ediyor ve bizleri koruyor. Ailelerimizden fayda göremeyince dışarıda yatmaya mecbur kaldık. Bebeğimin ayakkabısı olmazsa sakat kalacak. Hangi vicdansız çantayı çaldıysa ayakkabıyı getirsin. Doktorlar ayakkabıyı kullanmazsa sakat kalacağını söylüyorlar. Geceleri artık çok ayaz olmaya başladı. Bizim sıcak bir yuvaya ihtiyacımız var. Kerem’i soğuktan koruyamıyorum, ateşleniyor" diye konuştu.

’ONLAR YESİNLER DİYE SADECE SU İÇİYORUM’

Beyninde tümör bulunduğunu belirten baba Feridun İvdil ise, "Ben de hastayım. Akciğerimde leke var. Aynı zamanda epilepsi hastasıyım. Bizi ayırmak isteyen ailelerimiz var. Bursa’da kalsaydık durmayacaklardı ve ellerinden geleni yapacaklardı. Biz de İzmir’e gelmek zorunda kaldık. 9 aylık bebeğimizle sokakta kaldık. Burada bize yiyecek içecek veriyorlar. Ben yemeyip eşime çocuğuma yediriyorum. Ben bütün gün sadece su içiyorum. İzmir Valiliği bizim için çalışma başlatmış. Umarım bir eve yerleştiriliriz. Ne kadar burada kalacağımız belli değil" dedi.



DHA

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