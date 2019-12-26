Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
İstanbul Avcılar'da kaldırımda ailesinin yanında yürüyen küçük çocuk bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobil küçük çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı
Olay salı günü saat 19.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Kaldırımda yakınlarıyla birlikte yürüyen çocuk, bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yola atlayan çocuğa çarptı. Çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü de durdu. Kazayı gören yakınları ve sürücü hemen çocuğun yanına koştu. Yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İŞTE O ANLAR
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola fırlıyor. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün çocuğa çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı ancak başaramadığı görülüyor. Görüntülerin devamında çocuk kendisine çarpan otomobile bindiriliyor.
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- Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
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