Ailesi kızlarından 4 gündür haber alamıyor: Ne olursun gör halimi!
Antalya’da 4 gün önce ablasına, Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak mesajını atarak, ortadan kaybolan ve bugün 19 yaşına giren Asena Cankabaktepe’nin gözü yaşlı çaresiz annesi, Kızım, Asena’m, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi diyerek kızına seslendi. Kızlarının kayıp olduğu bilgisini polise veren aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.
Edinilen bilgilere göre olay, 20 Kasım Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Asena Cankabaktepe (19) ablası Fatma Akbel’e (22) pazarda satması gereken kıyafetleri götürmek için evden çıktı. Elinde kıyafet dolu hurçla ablasının evine doğru yürüyen Cankabaktepe, ablasının evine varamadan kayboldu.
Cankabaktepe, aynı gün saat 18.22’de ise en büyük ablasına, “Abla anahtar kapının önündeki beyaz ayakkabının içinde. Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, telefonunu kapattı.
(İHA)
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