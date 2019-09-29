Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül 22.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bir evde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden "aile içi şiddet" konusu ile yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlattı.

Aynı gün olayın olduğu adrese giden polis ekipleri, Mehmet O. (30) ve eşi Melvin O. (26) ile ayrı ayrı görüştü.

Melvin O. kayınvalidesi ve görümcesinin kendileriyle birlikte kalmalarından dolayı eşi Mehmet O. ile tartıştığını, eşinin kendisine şiddet uygulamadığını ve bu yüzden şikayetçi olmayacağını, polisin doktor raporu için ısrarcı olması durumunda görevlilerden şikayetçi olacağını söylemesi üzerine savcılık talimatıyla kadının bilgi amaçlı ifadesinin alınmasının ardından polisin evden ayrıldığı bildirildi.

AA