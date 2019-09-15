Aile içi facia

Korkunç olay, Muratpaşa ilçesindeki 2 katlı bir gecekonduda yaşandı. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B, bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B, eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B, “Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim” diyerek eşine tepki gösterdi.

MUTFAKTAN BIÇAK ALDI

Bu sırada ikilinin tartıştığını gören 15 yaşındaki oğulları Salih B, babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez Salih B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Münakaşanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salih B, mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapılan Halil İbrahim B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim B. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINdA

Polis ekipleri ise suç aletiyle olay yerinde bekleyen liseli Salih B’yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan komşulardan biri olayla ilgili “Evden gürültü geliyordu. İçeriden ’yetişin komşular ölüyor’ diye ses geliyordu. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık. Daha sonra öğrendik ki oğlan babasını bıçaklamış” diye konuştu.