Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak

  • Bist 100
    101836
  • Dolar
    5,6963
  • Euro
    6,2658
  • Altın
    277,6440
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oktay AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti Oktay AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Türkiye'nin yükünü hafifletmeliyiz Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Türkiye'nin yükünü hafifletmeliyiz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
TSK subay alımı başvuruları ne zaman? MSB subay alımı şartları neler? TSK subay alımı başvuruları ne zaman? MSB subay alımı şartları neler?
Yüzü yanan Firdevs Tatar'a vücudundan doku nakli yapıldı Yüzü yanan Firdevs Tatar'a vücudundan doku nakli yapıldı
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza
Guterres: Körfez'de endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız' Guterres: Körfez'de endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'
İnci Türkay ve Atilla Saray Londra'da evlendi! İnci Türkay kimdir, Atilla Saral kimdir? İnci Türkay ve Atilla Saray Londra'da evlendi! İnci Türkay kimdir, Atilla Saral kimdir?
Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
"Sanayileşelim ama çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyelim" "Sanayileşelim ama çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyelim"
Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YKS Milli sporcu tercih tarihleri belli oldu! YKS Milli sporcu tercihleri nasıl yapılır? YKS Milli sporcu tercih tarihleri belli oldu! YKS Milli sporcu tercihleri nasıl yapılır?
Şeker fabrikası pancar alımına hazır Şeker fabrikası pancar alımına hazır
Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı
Sokak ortasında darp edilen kadına kimse yardım etmedi Sokak ortasında darp edilen kadına kimse yardım etmedi
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz: İstanbul'da çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz: İstanbul'da çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık
Denizli'de sokak ortasında dövüldü! Hiç kimse yardım etmedi Denizli'de sokak ortasında dövüldü! Hiç kimse yardım etmedi
Seray Sever magazine ilgi duymuyor Seray Sever magazine ilgi duymuyor
MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında 2. kez uçtu MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında 2. kez uçtu
Milli Savunma Bakanlığı subay alımı yapıyor! Milli Savunma Bakanlığı subay alımı 2019 başvuru şartları Milli Savunma Bakanlığı subay alımı yapıyor! Milli Savunma Bakanlığı subay alımı 2019 başvuru şartları
MHP'den IMF açıklaması: Kapalı kapılar ardında gizli bir görüşme hoş bir şey değil MHP'den IMF açıklaması: Kapalı kapılar ardında gizli bir görüşme hoş bir şey değil
Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 15:30:26 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 15:31:06

Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak

Geçen ay Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat ilçesindeki caddede yaşatılacak.

Van'ın Erciş ilçesinde geçen ay geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki caddede yaşatılacak.

Ahlat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Dursun'un isminin, Ahlat'ta Selçuklu Parkı'nın karşındaki caddeye verileceği belirtildi.

Açıklamada, bilgi, birikimi ve eserleriyle adeta Türkiye'nin kültür hafızası olan ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri öncesinde Ahlat'ta incelemelerde bulunan Dursun'un Erciş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye meclisinin bir vefa örneği sergilediğini belirterek "Birçok alanda ülkemize katkısı olan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hocamızın isminin caddeye verilmesi konusunda karar alan Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(aa)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ