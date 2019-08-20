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20 Ağustos 2019 Salı 13:39:40 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 13:40:54

Ahmet Haluk Dursun Hoca'nın hayatını kaybettiği kazanın nedeni ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Haluk Dursun'un vasiyet niteliğinde son konuşması Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti. Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Dursun'un Ahlat ve Adilcevaz'daki incelemeleri sonrası Erciş'e geldiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

    Dursun'un Ahlat ve Adilcevaz'daki incelemeleri sonrası Erciş'e geldiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti: "Erciş'e gelirken saat 16.20 civarında Bayraklı köyü yakınlarında aracın tek taraflı mucura kaptırılmasıyla kaza gerçekleşiyor. Olay 112'ye düştükten 12 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen Haluk hocamız hayata geri döndürülemeyerek vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Diğer yaralılarımız Erciş Devlet Hastanesine nakledildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkleri yapıldı. Sağlık Bakanlığından 2 ambulans uçak ilimize gönderildi. İhtiyaç olması halinde yaralılarımız İstanbul veya Ankara'ya sevk edilecek. Kültür ve Turizm Bakanımız özel uçakla geliyor. Cenazemizi akşam İstanbul'a uğurlayacağız. Haluk hocamız, Türk milletinin değerli bir bilim insanı ve kültür adamıydı. Milletimizin başı sağ olsun."

CENAZE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

HALUK HOCA'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYLA İLGİLİ BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Dursun ve beraberindekilerin Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki programlarının ardından Erciş'e doğru kara yoluyla hareket ettiği belirtildi.

Çelebibağı Mahallesi aile plajı bölgesine gelindiği sırada sürücü M.Ş.B'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin yolun sağındaki şarampole yuvarlandığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından acil işlemler için 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarıldı.

Cumhuriyet savcılarının kaza yerinde gerekli incelemeleri yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst, Ferhat Küçük ile araç sürücüsü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

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