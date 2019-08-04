Ağustos kira artış oranı 2019 belli oldu mu? Kira artışı nasıl yapılır, kira artışı hesaplama sayfası

Ağustos kira artış oranı 2019 belli oldu mu? sorusunun yanıtı kirada oturan milyonlarca vatandaş tarafından aratılıyor. Geçtiğimiz sene veya daha önceki senelerin Ağustos ayında sözleşme imzalayan kiracılar yapılacak senelik zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Kira zammı enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Ev ve işyeri sahipleri de kiracılarına yapacağı zammın hesaplanmasında kullanacakları enflasyon oranlarını bekliyor. Peki, Ağustos kira artış oranı 2019 belli oldu mu? Kira artışı hesaplaması Ağustos'ta nasıl yapılacak? Enflasyon oranları ve Ağustos kira artış oranları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI 2019 BELLİ OLDU MU?

Kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı henüz belli olmadı. Ağustos kira artış oranı 2019 yarın (5 Ağustos 2019 Pazartesi günü) belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranlarını yarın saat 10:00'da açıklayacak. 2019 Ağustos kira artış oranları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Mal sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

TEMMUZ'DA KİRAYA NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenen kiracılar, zamlı kira bedelini ödemeye başladı. Kiracılar, 2020 Temmuz ayına kadar her ay hesaplanan yeni kira bedelini ödeyecek. TÜİK'in açıkladığı oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz'da en fazla yüzde 19,88 oranında zam yaptı. Kira bedeli 1000 lira olan kiracının yeni dönem kira bedeli 1198,8 liraya yükseldi. Bu kiracı 2020 Temmuz'a kadar toplamda 14 bin 385,6 lira kira ödeyecek.