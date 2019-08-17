Ağrı'da yürek burkan kaza: Damatlık almak için yola çıkan kardeşler hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Patnos Dağalan köyüne düğünü olacak Bayram Tekdemir'e damatlık almak için Patnos merkeze gitmek isteyen aile Kürekli köyü rampasında karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası otomobillerden biri hurdaya dönerken, bugün düğünü olması beklenen Bayram Tekdemir ve abisi Kasım Tekdemir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Ölen abi ve kardeşin güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

İHA