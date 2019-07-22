22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:28:40 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:29:58
Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ali İhsan Kaya yönetimindeki 04 AU 025 plakalı kamyonet, Ağrı-Van kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda Muhlis Yıldırım idaresindeki 04 AL 241 resmi plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevgül Zorlu, Yüksel Albaş, Bekir Özkaya, Kerem Demir, Hanifi Oğuz yaralandı.
Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hanifi Oğuz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
- Dolandırıcının eşi "bu kadarına da pes" dedirtti! Bakın o paralar ne içinmiş...
- Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
- Korkunç olay! Köy muhtarı: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz, hepimiz şoktayız
- Salça kazanına düşen çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi