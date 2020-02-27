Ağrı'da eczanelerde maskeler tükendi

Korona virüsün ortaya çıktığı İran'a sınır ili olan Ağrı'da vatandaşların maske ve dezenfektanlara akın etmesiyle eczanelerde bulunan maske ve dezenfektan ilaçlar tükendi. Korona virüs ve diğer virüslerden korunmanın yollarının başında kişisel hijyenin geldiği belirten eczacılar, tedarikçilerin maske fiyatlarını arttırmasına tepki gösterdi.

Komşu ülke İran'da tüm dünyayı tehdit eden korona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye İran'a açılan kapılarından bir olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısını kapattı. İran'a sınır ili olan Ağrı'da vatandaşların da eczanelerde bulunan maske ve dezenfektan ilaçlarına akın etmesiyle son bir haftada kentteki eczanelerde bulunan maske ve dezenfektan ilaçları tükendi. Tedarikçilerin fiyatları iki katından fazla arttırmasına tepki gösteren aynı zamanda maske ve dezenfekte ilaçları bulamadıklarını dile getiren Eczacı Memet Akbaş, vatandaşların virüse karşı hijyen kurallarına uymaları gerektiğini dile getirdi. Akbaş, “Korona virüs ve diğer virüslerden korunmanın yollarının başında kişisel hijyenden geçmektedir. Kişiler herhangi bir kişi ve yerle temasta mutlaka ellerini bol su ve sabunla yıkamalılar. Bu imkanları yoksa dezenfektan ilaçlardan faydalanmalılar. Bu süre içerisinde tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmak gerekiyor. Tabi bunların yanında diğer yolları da var. Bunların başında maske takmak geliyor” dedi.

"TEDARİKÇİLERDEN MASKE BULAMIYORUZ"

Tedarikçilerin virüsü fırsata çevirerek maske fiyatlarını fahiş noktalara taşıdığını belirten Akbaş, “Yalnız maalesef ülkemizde insanlar bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Şu anda maske problemi yaşıyoruz. Virüsü firmalar fırsatçılığı çevirmişler. Bu şekilde maalesef insanlarımızın hayatını riske edebiliyorlar. Belli bir fiyatı olan maske ve dezenfektan ürünleri fahiş fiyatlara çıkarmışlar. Şu anda eczanelerde maske bulamıyoruz. Buradan sesleniyoruz. Bir iki kuruşluk kar için insanların hayatını riske atmanın gereği yoktur. Lütfen üreticiler ve satıcılar bu durumu dikkate almalılar. Çünkü sadece virüs için değil lösemi ve diğer hastalar için bile maske bulamıyoruz. Lütfen insanlar bu tür geçici menfaatlerden vazgeçip, insanların hayatını düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

AA