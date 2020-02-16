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16 Şubat 2020 Pazar 20:21:32 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 20:21:56

Ağrı'da 30 bin kilometre karlı yol ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu sezon 30 bin kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve son yılların en çok kar yağışının görüldüğü Ağrı'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düşmesi özellikle kırsalda yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresince "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 3 bin 285 kilometre yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel, 8 mobil ekiple çalışma yapıyor.

Kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından "Kar kaplanları" olarak anılan ekipler, son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipiyle birlikte ağır kış koşullarının yaşandığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli çalışarak karla kaplı yolları ulaşıma açıp hasta vatandaşların yardımına koşuyor.

Çoğu zaman rakımı 2 bin metre olan dağlık alanlarda yol açan ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

"Ekipler 7 gün 24 saat görev başında"
İl Özel İdaresi çalışanlarından Erat Kocaoğlan, AA muhabirine, coğrafi olarak dezavantajlı bir bölgede yaşadıklarını ve buna rağmen ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını söyledi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Kocaoğlan, "Taşımalı eğitimin olduğu yerler ve hasta vatandaşların olduğu köylere öncelik veriliyor ve bölgeye en yakın ekipler bu köylere sevk ediliyor." dedi.

Kocaoğlan, ekiplerin en çok tipide zorlandığını ve bazen bir yolu defalarca açmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "İl genelinde 563 köy ve 372 mezra için ekiplerimiz çalışıyor. Geçen sene kış mevsimi boyunca 35 bin kilometre yol açma çalışması gerçekleştirildi. Bu sezon da şimdiye kadar 30 bin kilometrelik yol açma çalışması yapıldı. Kar yağışı devam ederse kilometre bazında geçen seneyi geride bırakabiliriz." diye konuştu.

Kepçe operatörü Doğan Yaşar da ömrünün yarısının yol açmakla geçtiğini ifade ederek, vatandaşlara hizmet götürmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

AA

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