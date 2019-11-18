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18 Kasım 2019 Pazartesi 13:16:34 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 13:17:51

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar güzelliği

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, onlarca farklı türden meyve ağacı ve söğüt ile kavakları barındırıyor. 

Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü oluşturduğu bölge, doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer almaya başladı.

Türkiye'nin en kurak alanlarından Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazilerin ortasında bulunan bağlar, sunduğu eşsiz sonbahar manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Bölgenin gönüllü olarak tanıtımını yapan Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine, İrem Bağları'nın sonbaharın birbirinden güzel tonlarıyla görülmeye değer güzelliklere sahne olduğunu söyledi.

olduğu gibi sonbaharda da adeta büyülüyor. Fotoğraf ve gezi meraklılarının ilgi odağı durumunda çünkü her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik. Buralar doğanın her güzelliğini barındırıyor." dedi.

Bölgeye düzenledikleri her gezide farklı bir güzellikle karşılaştıklarını anlatan Akkuş, "Her defasında yeni yerler keşfediyoruz ve bunlar adeta büyülüyor. Burası doğa harikası. Yaprakların sararması, dereler, yolların yapraklarla kaplanması ayrı bir güzellik sunuyor. Buraya gelenler çok mutlu oluyor. Bu manzaraları izlemek, böyle bir doğada gezmek çok farklı bir deneyim." diye konuştu.  

"Fotoğraf meraklıları için eşsiz bir yer"

Akkuş, İrem Bağları'nın özellikle son yıllarda büyük üne kavuştuğunu ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Turistlerin gruplar halinde bölgeye geldiğini belirten Akkuş, "Her hafta sonu İrem Bağları'nda yürüyüşler düzenliyoruz. Bisiklet turlarımız ve safarilerimiz oluyor. Grupları özellikle İrem Bağları'na getiriyoruz. Burayı görenler adeta mest oluyor, özellikle fotoğraf meraklıları için eşsiz bir yer." ifadelerini kullandı. 

Fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi de fotoğraf tutkunlarıyla bölgede çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Ekmekçi, İrem Bağları'nın fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez adreslerinden olduğunu kaydetti.

(AA)

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