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05 Kasım 2019 Salı 10:46:55 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:47:50

Ağrı Dağı beyaz gelinliğiyle büyülüyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası olan, 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yeniden karla kaplandı.

"Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı. 

Kar yağışı ile dağın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin 500 metreye kadar olan alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Iğdır Fotoğraf Gezi ve Doğa Kulübü Başkanı (FGD) Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı'nın beyazlar içinde güzel görüntüler sunduğunu söyledi.

Bu durumun kışın habercisi olduğunu belirten Akkuş, "Ağrı Dağı'na kar düştüğü zaman biz burada artık kışın geldiğini anlıyoruz. Kar yağınca Ağrı Dağı gelinlik giymiş gibi süsleniyor, ayrı bir doğa güzelliği oluşturuyor. Ağrı Dağı, Iğdır dışında İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan da görünüyor." dedi.

Akkuş, Ağrı Dağı'nın bu haliyle ayrı bir güzellik sunduğunu vurgulayarak, "Dağ, kar yağınca eteklerindeki renklerle güzel bir kompozisyona dönüyor, müthiş manzaralar ortaya çıkıyor ve doğa severler ile fotoğraf severler de buna ayrı ilgi gösteriyor. Ağrı Dağı'nı her haliyle olduğu gibi bu haliyle de görmek gerekiyor." diye konuştu.

Halk arasında dağın gelinliğini giymesi olarak adlandırılan olay bölgede kışın geldiğinin habercisi olarak nitelendiriliyor ve yöre halkı Ağrı Dağı'na kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlıyor.

Dağın zirvesinden eteklerine kadar yağan kar genellikle yaklaşık 5 ay sonra eriyor.

(AA)

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