17 Mart 2020 Salı 00:44:58 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 00:52:16
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.
AA
- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
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