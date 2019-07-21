Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
İzmir- Konya seferini yapan Kamil Koç firmasına ait İsmail Çoban yönetimindeki 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu 40'ıncı kilometresi Pazarağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 6 aylık Ali Koçu, annesi Kübra Koçu, Eser Topçu, Şirin Taşçı, Emre Pekcen, Osman Yavuz ve Cemil Fidan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.
Yolcular, şoför İsmail Çoban'ın uyuduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. İsmail Çoban ise aracın ön lastiklerinden birinde sorun olduğunu, otobüsün kontrolden çıktığını, kazanın da bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Taksim’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen turist ortalığı ayağa kaldırdı
- Bugün hava durumu nasıl olacak? Son dakika 21 Temmuz Meteoroloji’den İstanbul, Ankara, ve il il hava durumu tahmini!
- Alparslan Türkeş'in Lefkoşada'ki evi müzeye çevrildi
- Bursa'da akılalmaz görüntü! 'Dilenci kedi' görenleri şaşkına çevirdi
- Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı