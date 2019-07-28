Afyonkarahisar'da tekne batması sonucu 1 kişi boğuldu

İddiaya göre, merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajın kıyısında alkol alan 4 kişi, tekneyle baraja açıldı.

Tekne kısa süre sonra alabora oldu. Teknedeki 3 kişi yüzerek kıyıya ulaşırken, İbrahim Çardak (48) ise barajda kayboldu.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve belde sakinleri, batan tekneyi çıkardı.

Olay yerine sevk edilen dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu, İbrahim Çardak'ın cesedine ulaşıldı.

Baraj kıyısında bekleyen Çardak'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

AA