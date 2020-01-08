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08 Ocak 2020 Çarşamba 15:40:46 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:23:00

Afşinli delikanlıyla evlenen Moldovalı gelin Nicolea, Müslümanlıkla şereflendi

Kahramanmaraşlı Emrah Çoban'ın Almanya'da tanışıp evlendiği Moldovalı gelin Nicolea, Müslümanlıkla şereflenip Meryem adını aldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Almanya'ya çalışmaya giden Emrah Çoban, Moldova uyruklu Nicolea ile tanışarak orada evlendi. Daha sonra eşiyle Afşin'e gelen Bişa Nicolea, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.

İHTİDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin Müftülüğüne başvuran Nicolea için müftü Hayrullah Balta şahitliğinde "ihtida" töreni düzenlendi. Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bişa Nicolea, "Meryem" adını aldı.

Müftü Balta, yaptığı konuşmada, "Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan kutluyorum." dedi.

Hayrullah Balta, daha sonra Meryem Çoban'a ihtida belgesini takdim ederek, çiftin dini nikahını da kıydı.

AA

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