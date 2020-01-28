Aferin size gençler

Bilişim, metal, mobilya, elektronik ve tarım alanlarında 236 öğrencinin eğitim aldığı Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Onarıyoruz" projesiyle gönüllere giriyor. Okul müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, "Çocuklar hem iş yapma duygusunu kazanıyor hem de dua alıyorlar"dedi.