28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:18:31
Aferin size gençler
Konya Sarayönü'nde meslek liseli öğrenciler, yaşlı ve yalnız yaşayan insanların evlerine giderek buralardaki tadilat işlerini yapıyor.
Bilişim, metal, mobilya, elektronik ve tarım alanlarında 236 öğrencinin eğitim aldığı Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Onarıyoruz" projesiyle gönüllere giriyor. Okul müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, "Çocuklar hem iş yapma duygusunu kazanıyor hem de dua alıyorlar"dedi.
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