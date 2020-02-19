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19 Şubat 2020 Çarşamba 07:38:48 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 07:52:10

AFAD'ı alarma geçiren şaka! Muğla'da 2 öğretim görevlisi gözaltına alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) bir öğretim üyesinin kapısının altından bırakılan zarfta nişasta olduğu ortaya çıktı. Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısına toz içeren bir zarf bırakılması olay oldu. Şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim üyesinin odasına öğlen yemeği sırasında, içerisinde beyaz toz bulunan bir zarfın bırakıldığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MSKÜ Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, dün öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören Kıvrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi. Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleriyle MSKÜ Hastanesi'ne ambulansla getirilip, kan ve idrar numuneleri alınan 3 kişinin tahlilleri temiz çıktı.

2 ŞÜPHELİ, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Üniversitede korku ve panik yaşanmasına neden olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, zarfı kapının altından bırakan 2 kişinin kimliklerini tespit etti. MSKÜ Meslek Yüksekokulu Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi H.A.A. ile öğretim görevlisi Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BU RADDEYE GELECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİK"

Her iki öğretim üyesinin emniyetteki ifadelerinde, çok sevdiklerini söyledikleri hocaları Doç. DR. İbrahim Kıvrak'a gülmek amacıyla şaka yapmak istedikleri ancak olayın bu kadar farklı boyutlara geleceğini tahmin edemediklerini belirtip, yaşananlar nedeniyle pişman ve üzgünlük olduklarını söylediği öğrenildi. İkilinin ifadelerinde, zarfın içerisindeki beyaz tozun nişasta olduğunu söyledikleri de öğrenildi.


(DHA)

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