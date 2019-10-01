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01 Ekim 2019 Salı 22:25:20 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:27:31

AFAD'dan toplanma alanı açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye genelinde 15 bin 984, İstanbul'da ise 2 bin 864 toplanma alanı bulunduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi, 4'üncü ayına giriyor. Bir yıl boyunca her ay bir başka konunun işleneceği projenin ekim ayı teması ise "toplanma alanı" olarak belirlendi.

Afet ve acil durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylara AFAD'ın resmi sitesinden ya da "www.hazirol.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar ayrıca afetlerle ilgili en güncel bilgiler için AFAD'ın sosyal medya hesaplarını da takip edilebilir.

Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, 7 kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, barınma ya da tahliye alanlarından farklı tespit ölçütlerine sahip toplanma alanlarını, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebilir.

Tüm illerdeki belediyeler de toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü 7 kriter doğrultusunda yapıyor.

TOPLANMA ALANLARI BİLGİSEN E DEVLET'TEN ANINDA ULAŞILIYOR

Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, daha önce kurumlara başvuruyordu.

AFAD'ın, afet ve acil durum toplanma alanlarını e-Devlet'e taşımasıyla birlikte, vatandaşlar bu bilgiye anında ulaşabiliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 15 BİN 984 TOPLANMA ALANI VAR

Toplanma alanları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan diğer bazı kavramlarla karıştırılabiliyor.

Barınma alanı ve tahliye alanı kavramları, günlük hayatta toplanma alanı kavramı yerine yanlış şekilde kullanılabiliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları ifade ediyor.

Bu alanlar, vatandaşların hızla bir araya gelmesi ve bir süre beklemesi için seçiliyor. Buna göre İstanbul'da 2 bin 864, Türkiye genelinde 15 bin 984 toplanma alanı bulunuyor.

TOPLANMA ALANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor.

Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor.

Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.

Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler, toplanma alanı olarak tespit ediliyor.

AA

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