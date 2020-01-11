AFAD'dan Marmara Denizi'ndeki deprem fırtınasına ilişkin açıklama

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 16:37'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Marmara Denizi'nde yaşanan 40 civarında depreme dikkatler toplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" denildi.

Marmara Denizi'nde bugün sabah saat 05:00'dan sonra 40'ın üzerinde deprem yaşandı. Depremin merkezi ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarıydı. Şarköy'ün Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri açıklarında depremler meydana gelmişti.

Marmara Denizi'nde bugün sabah saat 05:00'den sonra 40'ın üzerinde deprem meydana geldi.

Depremin merkezi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarıydı.

İstanbul Silivri açıklarında saat 16:37'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Marmara Denizi'nde yaşanan 40 civarında depreme dikkatler toplandı.

SABAHKİ DEPREMLERLE FARKLI

Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini veren AFAD yetkilileri, meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğinİ açıkladı.

AA