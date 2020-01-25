AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.