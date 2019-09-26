AFAD açıkladı: Depremi önceden öğrenmek mümkün değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya üzerinden "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." açıklamasında bulunuldu.