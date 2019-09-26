26 Eylül 2019 Perşembe 22:12:32 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:44:12
AFAD açıkladı: Depremi önceden öğrenmek mümkün değil
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) olası bir depremin günümüz teknolojik imkanlarıyla önceden öğrenmenin mümkün olamayacağı ve bu yüzden sosyal medya üzerinden asılsız bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya üzerinden "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." açıklamasında bulunuldu.
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