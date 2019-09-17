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17 Eylül 2019 Salı 16:05:37 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 16:17:57

Adnan Oktar, sapıklığını hakim karşısında tescilledi: Bütün kadınlara aşığım

Adnan Oktar, ilk kez hakim karşısına çıktığı davada İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını öne sürerken hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu kaydetti. Çocuklara yönelik taciz iddialarıyla da anılan Oktar sapıklığını 'Ben bütün kadınlara aşığım' sözleriyle tescilledi.

Çok sayıda insanın hayatını karartn, kurduğu örgütle aileleri dağıtan suç örgütü elebaşı Adnan Oktar hakim karşısında… Şantaj, nitelikli cinsel istismar, tehdit, hakaret, adam öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan hakim karşısına çıkan silahlı suç örgütü ele başı Adnan Oktar kadınlara yönelik sapkın sözlerinin sorulması üzerine “Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Allah aşkı olarak. Şefkat duyuyorum” dedi. Oktar, kendisini İngiliz derin devletinin hedef aldığını, hatta tutuklandığı gece doların yükseltildiğini öne sürdü.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Silivri'de başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Adnan Oktar, İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını savunarak, “ Tüm bölgeyi Hristiyanlık'la kaplamayı düşünüyorlar. Bu oyunun etkili önleyicisi olarak beni gördükleri için beni hedef aldılar” dedi.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR!

Oktar, “Ben henüz 10 -12 yaşındaki kızı niye kucağıma alayım. Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum, neden böyle bir şey yapayım. Bu Serra M. beni çok seviyor, ben de onu çok severim. Çok tatlı bir çocuk. Annesi kızının benle yalnız görüşmek istediğini söyledi. Bana oyun oynayacaklarını anladığım için o kızla yalnız görüşmedim. Ondan dolayı annesine yanında durmasını söyledim. Tahmin ettiğim gibi. Yıllar sonra iftira atılıyor böyle. Bunlar hepsi İngiliz devletinin oyunu. Tutuklandığım gece dolar 3,70’lerden 5’lere çıkarıldı” dedi.

GÜCÜ SİTESİNDEN GELİYORMUŞ!

Mahkeme başkanının ‘Nasıl bir gücünüz var da bu şekilde sizle uğraşıldığını düşünüyorsunuz?’ şeklindeki sorusu üzerine Adnan Oktar, “320 kitabım var, internet sitem var. Gücüm buradan geliyor” dedi.

BEN TÜM KADINLARA AŞIĞIM

Kadınlara yönelik sapkın cinsel fetvaları olduğuna yönelik hatırlatmalar üzerine Oktar, “Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Allah aşkı olarak. Şefkat duyuyorum” diye konuştu.

GÖRÜŞMELERİ GİZLİCE KAYDETTİĞİNİ KABUL ETTİ

  Yaptığı bazı görüşmeleri gizlice kayıt altına aldığı şeklindeki iddialara yönelik Oktar, “İyi niyetle kayıt edilen görüşmeler. Sonradan unutulmasın diye. Burada bir suç yok. Ama devlete hizmet için” dedi.


  “Saklanacak olsam beni bulamazlardı”

 Adnan Oktar’a polislerin evine geldiği sırada arka kapıdan kaçmaya çalıştığı hatırladıldı. Oktar, “Kaçmıyorduk. Bu tarz operasyonlarda basının haberi olmuyor. Basına veriyorduk. Ben kendim vatana gidiyordum. Saklanacak olsam beni bulamazlardı. Suçum yok ki saklanayım” dedi.

OKTAR KONUŞTU, SANIKLAR GÜLDÜ

Öte yandan Oktar’ın savunması sırasında zaman zaman güldüğünde salondaki diğer sanıkların da güldüğü görüldü. Bir süre ayakta savunmasını yapan Oktar’a mahkeme başkanı oturarak savunmasına devam edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Oktar mahkeme heyetine teşekkür ederken, mahkeme başkanının ise Oktar’a “Teşekkür etmenize bile gülen arkadaşlarınız var” demesi salonda gülüşmelere yol açtı.

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