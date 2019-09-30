  • Bist 100
    105033
  • Dolar
    5,6515
  • Euro
    6,1627
  • Altın
    269,4340
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ruhani'den '5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı' açıklaması Ruhani'den '5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı' açıklaması
8 aylık bebeğin başına pencere düştü 8 aylık bebeğin başına pencere düştü
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık
Göztepe, Gaziantep deplasmanında puanla çıktı Göztepe, Gaziantep deplasmanında puanla çıktı
Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 9 ayda 44 kişi etkisiz hale getirildi Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 9 ayda 44 kişi etkisiz hale getirildi
Trump'tan Schiff'e 'vatana ihanet' suçlaması Trump'tan Schiff'e 'vatana ihanet' suçlaması
Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
'Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem' 'Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem'
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Adalet arayışımı sürdüreceğim Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Adalet arayışımı sürdüreceğim
Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi
Esra Erol canlı yayınında eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle Esra Erol canlı yayınında eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle
Muğla'da lüks yatta yakalandılar Muğla'da lüks yatta yakalandılar
Ukrayna'dan "Joe Biden" açıklaması Ukrayna'dan "Joe Biden" açıklaması
Adnan Oktar Suç Örgütü davasında dikkat çeken ifadeler Adnan Oktar Suç Örgütü davasında dikkat çeken ifadeler
Kuzey Kore'den ABD'ye "nükleer müzakerelerin başarısı size bağlı" mesajı Kuzey Kore'den ABD'ye "nükleer müzakerelerin başarısı size bağlı" mesajı
ABD ordusunda görev değişimi ABD ordusunda görev değişimi
Yemen'de Husiler 290 tutukluyu tek taraflı serbest bıraktı Yemen'de Husiler 290 tutukluyu tek taraflı serbest bıraktı
MGK toplantısı sonrasında çok önemli kararlar MGK toplantısı sonrasında çok önemli kararlar
Galatasaray'da PSG maçı öncesi sakatlık şoku Galatasaray'da PSG maçı öncesi sakatlık şoku
Kurultay partisi CHP: Takvim belli oldu Kurultay partisi CHP: Takvim belli oldu
Thomas Cook Hollanda da iflas etti Thomas Cook Hollanda da iflas etti
Thomas Cook Hollanda'da da iflas etti Thomas Cook Hollanda'da da iflas etti
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek
Hikmet Karaman Kayserispor'a veda etti Hikmet Karaman Kayserispor'a veda etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:08:58 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:27:36

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında dikkat çeken ifadeler

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Semih Meriç; "(A9 kanalında dans) Kapı gıcırtısı olsa oynarım. Aynı zamanda müzisyenim. Yayınlara ilk katıldığımda hoş bir ortam vardı oynuyordum. Bunun üzerine harçlık aldım, çıkarken bana zarfta para verilmişti." dedi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, ilk olarak tutuklu sanıklardan Semih Meriç’in savunması alındı.

Sanık Meriç, mesleğinin biyomedikal sistem sorumlusu olduğunu, bunun yanı sıra müzisyenlikte yaptığını söyledi. Kendisini samimi olarak İslam’ı yaşamaya çalışan bir genç olarak tanımlayan Meriç, üniversitedeyken Adnan Oktar’ın kitaplarını okuduğunu anlattı.

Bir müşteki avukatı, savunmasını tamamlayan sanık Meriç’e, A9 kanalında sıklıkla oyun havaları eşliğinde oynadığını görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu.

Meriç, "Ben Roman kökenliyim. Kapı gıcırtısı olsa oynarım. Aynı zamanda müzisyenim. Yayınlara ilk katıldığımda hoş bir ortam vardı oynuyordum. Bunun üzerine harçlık aldım. Oradan çıkarken bana zarfta para verilmişti. O ara çok banka borçlarım da vardı. Borçlarımı ödedim. Daha sonra arkadaşlarım beni çok koruyup kolladılar. Hasta olduğumda baktılar. Dans etmenin amacını Adnan Bey açıklamıştı zaten. Farklı gruplara İslamın böyle olmadığını göstermek adınadır." ifadelerini kullandı.

Meriç’in ardından tutuklu sanıklardan Serkan Yumru’nun savunmasına geçildi.

Sanık Yumru, aleyhine ileri sürülmüş bütün iddiaları reddettiğini dile getirerek, "Ben, 14 sene önce Ortaköy’de gezerken gençten arkadaşlar bana Adnan Bey’n birkaç kitabını ve CD’lerini hediye ettiler. Hemen okudum. Sonra birkaç kitabını daha alıp okudum. Kafamdaki bütün soruları cevaplıyordu. Sonrasında Adnan Bey’e ulaştım. Bize sorulan şey cinsel isnatlar. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, aylık tutukluluk incelemesinin yasal süresine ulaşıldığını belirterek, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınacağını duyurdu.

Başkan Perk, ilk olarak tutuklu sanık Adnan Oktar’a talebini sordu. Oktar, “Hem kendimin hem de bütün arkadaşlarımın tahliyesini istiyorum." dedi. Oktar’ın ardından söz alan diğer sanıklar da, hem kendilerinin hem de arkadaşlarının tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan avukat Ayfer Bayer, operasyon yapıldığı günün sabahı, birkaç müvekkillinin kendisini arayarak, evlerinde arama yapıldığını söylediklerini belirterek, "Bu sebeple Mine Kalça'nın evine gittim. Polis memurlarına avukat kimlik kartımı gösterdim. ‘Buyrun içeri girin, gözaltı listesinde isminiz var’ dediler. Orada gözaltına alındım. Ben bu kişilerle yaşamıyorum. İddianamede beraber yaşıyormuşum gibi yazılmış. 15 ay boyunca kaçma şüphesiyle tutukluluğum devam etti. Örgüt üyesi olsam operasyon yapıldığını bilmeme rağmen hukuki yardım amacıyla gider miyim? Ben avukatlık faaliyeti nedeniyle huzurunuzda yargılanıyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Alp Ünlü de firmalarına kayyım atandığını, bu kararın kaldırılmasını ve tahliyesini istedi.

Bazı sanıklar da sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebinde bulundu.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirerek tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ