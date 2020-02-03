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03 Şubat 2020 Pazartesi 20:09:03 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 20:10:45

Adıyaman'da karlı dağlar aşılarak Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen köy ve mezralarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba sarf ederken, Aksu, Arıkonak, Geçitli köy ve mezralarında karlı dağlar aşılarak depremzedelere yardımlar ulaştırıldı.

Zorlu coğrafi şartlara rağmen yer yer bir metrenin üzerinde karla kaplı köylere ulaşan ekipler, Aksu, Geçitli, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Söğütlübahçe ve Hasanlı köyleri ile İnlice beldesine bağlı mahallelere yardım malzemesi dağıttı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, çetin kış koşullarında yoğun kar yağışına aldırmadan depremden evleri ağır hasar alan vatandaşlar için çadır kurarken, gıda, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yaptı.

Ekipler, ayrıca İnlice beldesi ile 4 köyde erzak dağıtımı gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal destek uzmanları ise depremden etkilenen vatandaşlar ve çocuklarla tek tek görüşerek, yaşadıkları travmayı atlatmaları için psiko-sosyal destek hizmeti sundu. Jandarma, AFAD ve sosyal destek uzmanları, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Aykut Pekmez, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği andan itibaren yaraları sarmak için kurumları adeta seferber ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan acı felaketin ardından devlet olarak en kısa sürede afete müdahale edip, milletimizle kenetlendik. Ekiplerimiz şu anda Gerger ve Sincik ilçelerimizde başta insani yardım olmak üzere depremin yaralarını bir an önce sarmak ve vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Allah, milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Depremzedeler ise zor günlerinde acılarına ortak olan ve kendilerine her türlü desteği veren ekiplere teşekkür etti.

AA

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