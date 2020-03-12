Adıyaman'da annesinin katlettiği öne sürülen bebeği bulmak için çöplükler aranıyor
Korkunç iddia Adıyaman'ı ayağa kaldırdı. Yeni doğum yapan bir annenin bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından çöplüklerde arama çalışması başlatıldı.
Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla kentteki çöplükte, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı.
Bebeğin cesedinin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Adıyaman'da iki gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.
AA
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