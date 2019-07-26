26 Temmuz 2019 Cuma 16:56:23 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:14:47
Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm için otopsi yapılacak.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Özkan ailesi, 40 günlük bebekleri Onur Özkan'ı odasındaki yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
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