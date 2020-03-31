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31 Mart 2020 Salı 20:38:49 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 20:40:22

'Adın cinayete karıştı' yalanına inanan yaşlı kadın altınlarını dolandırıcıya kaptırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki kadın, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan ve "Adın cinayete karıştı" diyen dolandırıcıya 250 bin lira değerindeki altınlarını verdi.

İddiaya göre, Eski Hisar Mahallesi'nde kızıyla yaşayan yaşlı kadın D.M'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. D.M'ye, adının Manavgat'ta işlenen bir cinayete karıştığını, öldürülen kişinin altınlarının da çalındığını söyleyen şüpheli, yaşlı kadına evde altın olup olmadığını sordu.

D.M'nin altınları olduğunu öğrenen dolandırıcı, "Eve göndereceğim kişiye altınları teslim et" dedi.

Kısa süre sonra yüzünde maske ve başında kapüşonla yaşlı kadının evine gelen zanlı, Cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın ile çok sayıda bilezik bulunan 250 bin lira değerindeki altınları alarak uzaklaştı.

Bir süre sonra altınlarının akıbetini sormak için savcı sandığı dolandırıcıyı telefonla arayan D.M, şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Yaşlı kadının olayı anlattığı oğlu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Eve gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, yüzünü maske ve kapüşonla gizleyen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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