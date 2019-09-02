Adana'daki suç makinesı genç kız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli hırsızlık dedektifleri, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı. Polis genç kızı takip ederken evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. (22) olduğu, hırsızlıktan 60 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., tutuklandı.

(İHA)