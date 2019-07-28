Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Sevik, aracını yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın tamamını saran yangına müdahale etti. Bu esnada polis ekipleri de güvenlik nedeniyle trafik akışını durdurdu.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

AA