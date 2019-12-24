24 Aralık 2019 Salı 09:54:27 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 09:59:08
Adana'da sağanak yağış nedeniyle okullara ara verildi
Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT