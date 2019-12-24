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24 Aralık 2019 Salı 17:25:34 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 17:26:46

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bozulan servis aracının yolcuları bir süre mahsur kaldı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı.

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu ulaşıma kapandı

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.

Cezaevine giden bir kuruma ait araç suların çekilmesini beklerken, kuruma personel getiren servis aracı da su dolu yola giremedi. Kuruma gelen bazı mahkum yakınları ile avukatlar da cezaevine ulaşamadı.

Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Tarım arazileri sular altında kaldı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ilçede su altında kalan arazileri inceledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojiden aldıkları bilgiye göre, yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Dün gece saat 22.00'den bu yana metrekareye 117 kilogram yağış düştüğünü belirten Doğan, "Bugünden sonra yağış etkisini azaltacak. Şu an soğan, buğday tarlaları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı." dedi.

Doğan, bu kadar yağış beklemediklerini kaydederek, şu an çiftçilerin yoğun yağış nedeniyle tarlalarına giremediğini ifade etti.

Tarım arazilerinin olduğu bölgedeki yollarda arazi araçlarıyla dahi belirli bir yere kadar gidebildiklerini aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Asıl zarar, yağışın bitmesinin ardından anlaşılabilecek. Ekili tarlalarda zarar olacaktır. Narenciyede ise limonun hasadı yapıldığı içi zarar olmayacaktır. Diğer hasadı yapılacak greyfurt, portakal ve mandalinada ise aşırı su dolan bahçeler de zarar görebilir. Yağış nedeniyle drenaj kanallarındaki sular taşarak ekili arazilere doldu. Şu an tüm ekili araziler sular altında diyebiliriz."

Vali Demirtaş: Kriz masası kuruldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kriz masamız sabah kuruldu. Şu anda değerlendiriyoruz, ciddi anlamda bir problemimiz yok." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'in ziyaret ettiği Demirtaş, kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, bugün metrekareye yaklaşık 145 kilogram yağış düştüğüne işaret ederek "Şu anda ciddi anlamda bir problemimiz yok. Yollarımız tamamen açık. Toros Dağlarının eteğindeki ilçelerimizde kar yağışı da başladı. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileriyle de görüştüklerini belirten Demirtaş, "Bugün akşam bir değerlendirme yapacağız. Meteorolojiden de son bilgileri alacağız. Yarın da yağış bekleniyor ama bu kadar değil. Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kriz masamız sabah kuruldu. Şu anda değerlendiriyoruz, ciddi anlamda bir problemimiz yok." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, ilk belirlemelere göre tarım arazilerinde sağanak nedeniyle herhangi bir zararın oluşmadığını kaydetti.

Mehmet Kemal Firik, Vali Demirtaş'a, AA kıdemli foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün çektiği Varda Köprüsü fotoğrafının tablosunu hediye etti.

(AA)

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