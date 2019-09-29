Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAC 833 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak’ta Savaş Ç'nin kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan otomobil sürücüsünün, kazanın ardından çevredekilerin tepkisinden çekinerek aracı bırakıp yakındaki polis merkezine sığındığı öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekiçi yardımıyla kaldırıldı.
(AA)
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