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31 Aralık 2019 Salı 07:25:15 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 07:30:16

Adana'da metruk bina çöktü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 katlı metruk binanın kısmen çöktü. Can kaybının yaşanmadığı çökme nedeniyle binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

Adana'da 3 katlı metruk binanın kısmen çökmesi sonucu sokak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede kısmen çöken metruk binanın enkazında ölü ya da yaralının olmadığını tespit etti. Enkaz nedeniyle binanın bulunduğu sokak ise trafiğe kapatıldı.

Mahalle sakini Emine Zertik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinden beri binadan taşlar falan düşüyordu. Korktuk ama yıkılacağını tahmin etmedik. Evde pencereyi açtığım sırada bina aniden yıkıldı." dedi.

Hasan Ekici de her gün kullandıkları yoldaki bir binanın çökmesi nedeniyle korku yaşadıklarını söyledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

AA

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