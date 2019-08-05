Adana'da kocası tarafından vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi'ndeki evlerinde 29 Haziran'da, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Ahmet D. (42) tarafından av tüfeğiyle vurulan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Meryem D. (31), yaşamını yitirdi.
Meryem D'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Adana'da 29 Haziran'da yaşanan olayda, Ahmet D. (42), tartışma nedeniyle evden uzaklaşan eşini kovalama sonucu yanındaki av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, daha sonra polisi arayıp "Eşimi vurdum otomobille hastaneye götürüyorum." diyerek ihbarda bulunmuştu.
Gözaltına alınan Ahmet D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
(AA)
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