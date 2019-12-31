Adana'da kırmızı ışıkta geçen otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı
Adana'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi.
O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
MOBESE kamerasına yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.
(DHA)
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