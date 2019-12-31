Adana'da kırmızı ışıkta geçen otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi.

O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

MOBESE kamerasına yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.

(DHA)