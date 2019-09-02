Adana'da kayıp çoban, kayalıklarda ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Kamışlı Mahallesi'nde oturan Ali Temel, gündüz saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıktı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Temel'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmasında Temel'in oturduğu mahallenin yakınlarındaki kayalıklarda erkek cesedine rastlandı. Yapılan ilk incelemede kayalıklardan düşerek öldüğü düşünülen kişinin, kayıp olarak aranan Ali Temel olduğu tespit edildi. Temel'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Temel'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)