Adana'da kar insan boyunu geçti

Tufanbeyli ilçesinde çarşamba günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santime kadar çıkarken mahallelerde 2 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa bile çıkamayan vatandaşlar kar yağışı durduktan sonra evlerinin önünü temizlemeye başladı.

Demiroluk Mahallesinde bir insan boyunu geçen kar nedeniyle bazı vatandaşların otomobilleri de kar altında kaldı. Vatandaşlar otomobillerini güçlükle kar altından çıkartabildi.

İHA