02 Kasım 2019 Cumartesi 22:18:38 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 22:19:25
Adana'da kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetle beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yusuf Sert idaresindeki 51 HZ 727 plakalı kamyonet, Yumurtalık yolu otoban kavşağında Hasan İnce'nin kullandığı 27 AZZ 823 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Kazada, sürücülerle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Sert'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(AA)
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