  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Abdullah Avcı: Sakat oyuncularımız dönünce daha iyi olacağız Abdullah Avcı: Sakat oyuncularımız dönünce daha iyi olacağız
Bülent Korkmaz: İkinci yarıdaki oyun beni umutlandırdı Bülent Korkmaz: İkinci yarıdaki oyun beni umutlandırdı
Akılalmaz olay! Pilot uçağın kontrolünü kız arkadaşına bıraktı Akılalmaz olay! Pilot uçağın kontrolünü kız arkadaşına bıraktı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aydınlık geleceğin teminatı Veda Hutbesi'ndeki ilkelerdir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aydınlık geleceğin teminatı Veda Hutbesi'ndeki ilkelerdir
Husiler: Yemen'de 2015'ten bu yana 4253 Sudanlı asker öldü Husiler: Yemen'de 2015'ten bu yana 4253 Sudanlı asker öldü
Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu
Adana'da kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı Adana'da kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
Kızılay'dan, drone ile kan teslimi için Ar-Ge çalışması Kızılay'dan, drone ile kan teslimi için Ar-Ge çalışması
Bursa'da dairesine emekleyerek çıkan engelli için balkon asansörü yapıldı Bursa'da dairesine emekleyerek çıkan engelli için balkon asansörü yapıldı
"ASALA terör örgütü tarafından diplomatlarımız şehit edilirken yine bütün dünya seyretti" "ASALA terör örgütü tarafından diplomatlarımız şehit edilirken yine bütün dünya seyretti"
Türkiye, Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi Türkiye, Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi
Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu
Ünal Karaman: Maçı çevirmeyi başaramadık Ünal Karaman: Maçı çevirmeyi başaramadık
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kudüslülerle buluştu Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kudüslülerle buluştu
İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar
Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi adayları açıklandı Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi adayları açıklandı
Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi
Bağdat'ta göstericiler tepkilerini resim ve karikatürlerle dile getiriyor Bağdat'ta göstericiler tepkilerini resim ve karikatürlerle dile getiriyor
Rus kozmonot Lazutkin Mir Uzay İstasyonu'nda yaşadıklarını anlattı Rus kozmonot Lazutkin Mir Uzay İstasyonu'nda yaşadıklarını anlattı
Tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak Tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak
TİKA, Gine'ye acil müdahale ekipmanları desteğinde bulundu TİKA, Gine'ye acil müdahale ekipmanları desteğinde bulundu
Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 22:18:38 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 22:19:25

Adana'da kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetle beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yusuf Sert idaresindeki 51 HZ 727 plakalı kamyonet, Yumurtalık yolu otoban kavşağında Hasan İnce'nin kullandığı 27 AZZ 823 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Sert'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ